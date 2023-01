Condições do tempo vão seguir instáveis nesta segunda-feira por conta do calor e da umidade - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 30/01/2023 07:13

Rio - O Rio de Janeiro voltou ao estágio de normalidade no fim da noite de domingo (22), após o temporal que atingiu a cidade. Nesta segunda-feira (30), os cariocas ainda precisam ficar atentos, já que as condições do tempo vão seguir instáveis por conta do calor e da umidade. A previsão é de que ocorram pancadas isoladas de chuva a partir da tarde e os termômetros registrem máxima de 36º C e mínima de 21º C. Durante o dia de hoje, o céu vai variar entre parcialmente nublado e nublado, com ventos fracos a moderados, chegando até 51,9 km/h.



Confira ao final. Segundo a Light, equipes atuam em pontos isolados, principalmente em Campo Grande e Jacarepaguá, para restabelecer a energia de moradores que ficaram sem, por conta do temporal.

O município estava em mobilização desde às 15h15 de domingo, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. De acordo com o Centro de Operações, foram registradas 43 em toda a cidade por conta da chuva, sendo 26 bolsões d'água, 13 quedas de árvore, sendo quatro delas sobre a fiação, além de nove alagamentos. Os bairros das zonas Oeste e Norte foram os mais afetados.Segundo a Light, equipes atuam em pontos isolados, principalmente em Campo Grande e Jacarepaguá, para restabelecer a energia de moradores que ficaram sem, por conta do temporal.

Segundo o Sistema Alerta Rio, na terça (31) e quarta-feira (1º), o tempo na capital fluminense será influenciado pela aproximação e passagem de uma frente fria pelo oceano, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva isoladas na tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de menor que 5 mm amanhã e de 15 mm no dia seguinte, que podem registrar, respectivamente, máxima e mínima de 36º C e 19º C e 36º e 18º C.



Ainda de acordo com o Alerta Rio, na quinta (2) e sexta-feira (3), o tempo no Rio ainda vai estar sob a influencia da atuação desta frente fria no oceano e por áreas de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de menor que 10 mm. Nos dois dias, a máxima prevista é de 35º C, enquanto as mínimas ficam, respectivamente, em 19º C e 20º C.

Ocorrências relacionadas à chuva

Bolsões d'água em andamento



- R. Henrique Ferreira – Bento Ribeiro;

- Travessa Toquio – Vila Aliança;

- Travessa Japão – Vila Aliança.



Bolsões d'água finalizados



- R. Cordovil – Parada de Lucas;

- Av. Brasil – Alt. Trevo das Margaridas – Irajá Sent. Centro;

- R. Antônio Cordeiro – Alt. N° 201 – Jacarepaguá;

- Av. de Santa Cruz – Alt. Viaduto de Bangu – Bangu – Sent. Sen. Camará;

- Av. dos Italianos – Alt. Viaduto de Rocha Miranda – Rocha Miranda;

- Praça Delfos – Curicica;

- Av. Pastor Martin Luther King Junior – Alt. Largo de VIcente de Carvalho – Vicente de Carvalho;

- Estr. da Água Branca – Alt. N° 3826 – Padre Miguel;

- R. Bernardo de Vasconcelos – Alt. Praça do canhão – Realengo;

- Estr. do Mendanha – Alt. N° 2250 – Campo Grande – Ambos sentidos;

- Estr. do Pau-Ferro – Alt. R. Camatiá – Pechincha;

- R. Ituverava – Alt. N° 651 – Anil;

- R. Aristeu – Curicica;

- Av. de Santa Cruz – Alt. R. Francisco Real – Bangu;

- Av. Salvador Allende – Alt. Av. Emb. Abelardo Bueno – Barra – Sent. L. Amarela;

- R. Acapu 120 – Mal. Hermes;

- Av. Geremário Dantas – Alt. N° 480 – Tanque;

- Rua Geminiano Góis 60 – Freguesia de Jacarepaguá;

- Estr. do Outeiro Santo – Alt. N° 509 – Taquara;

- Av. Cesário de Melo – Alt. N° 9675 – Campo Grande;

- Subida Ponte Santos Dumont – Av. Ayrton Senna – Barra da Tijuca – Sent. Orla;

- Descida Ponte Santos Dumont – Av. Ayrton Senna – Barra da Tijuca – Sent. Linha amarela;

- Av. Ayrton Senna – Alt. Gardênia – Barra da Tijuca – Sent. Linha Amarela.

Alagamentos



- R. Mamoré – Alt. Geremário Dantas – Freguesia de Jacarepaguá;

- R. dos Diamantes – Alt. N° 133 – Rocha Miranda

- Rua Tibagi – Bangu;

- R. Henrique Ferreira – Alt. N° 475 – Bento Ribeiro.



Quedas de árvore



- R. Araguaia – Alt. N° 1696 – Freguesia de Jacarepaguá;

- R. Timboacu – Alt. N° 341 – Jacarepaguá;

- Avenida de Santa Cruz – Alt. Jabour – Senador Camará – Sent. Bangu;

- R. Ituverava – Alt. N° 117 – Anil;

- Rua Poat – Alt. N° 188 – Campo Grande;

- Rua A Trav. 12 – Alt. Campo Selva de Pedra – Senador Camará;

- Avenida de Santa Cruz – Alt. Garagem de Onibus Oriental – Campo Grande;

- Rua Abrahão Jabour – Alt Rio Centro – Jacarepaguá;

- Estrada da Posse – Alt. Av. Brasil – Campo Grande.



Quedas de árvore sobre fiação



- Rua Coronel Francisco Lobo – Pechincha;

- Rua Ipuá – Alt. N° 340 – Ilha do Governador;

- Estr. do Rio Grande – Alt. N° 2540 – Taquara;

- Rua Olinda Ellis – Alt. R. Apecatu – Campo Grande.