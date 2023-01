Equipes do Comando de Operações Especiais circulam pela Cidade de Deus nesta segunda-feira - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 30/01/2023 07:45 | Atualizado 30/01/2023 14:03

Rio - A Polícia Militar voltou à Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (30), após um dia sem operações na comunidade. Desde a última quarta-feira (25), equipes atuavam para conter a tensão na região, provocada pela disputada entre milicianos e traficantes pelo controle do território que inclui a Muzema, a Gardênia Azul e Rio das Pedras. A região também vem sofrendo com intensas trocas de tiros entre os criminosos e PMs.

Na manhã desta segunda-feira, equipes do Comando de Operações Especiais (COE), que conta com os Batalhões de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Grupamento Aeromóvel (GAM), voltaram a realizar operação na região e, com ajuda de um veículo blindado, removem barricadas das vias da comunidade. Até o momento, os PMs recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam drogas. Não há registros de presos.

Além da operação na Cidade de Deus, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) reforçam o policiamento a Avenida Edgar Werneck com Praça Roberto Pequeno, na comunidade. Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também patrulham a Avenida Engenheiro Souza Filho, na comunidade da Muzema, e a Estrada de Jacarepaguá, na Gardênia Azul.

Por conta da operação policial, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a Clínica da Família José Neves, localizada em Jacarepaguá, suspendeu atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, mas mantém o atendimento à população. A medida também foi adotada no Centro Municipal de Saúde Hamilton Land, na Cidade de Deus. Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as unidades escolares funcionam normalmente para atendimento administrativo, já que o ano letivo ainda não teve início.

A Cidade de Deus se tornou palco da guerra entre milicianos e o Comando Vermelho, porque criminosos da região teriam invadido a Gardênia Azul, também em Jacarepaguá, comunidade que há cerca de 30 anos é dominada pelos paramilitares, bem como a favela da Muzema, no Itanhangá, e Rio das Pedras. Os traficantes ainda teriam expandido pontos de vendas de drogas no local. A disputa pelo controle total da região já dura aproximadamente duas semanas.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) investiga a atuação dos bandidos. No último dia 20, durante um confronto entre os milicianos e traficantes, uma adolescente de 17 anos foi baleada. Márcia Vitória Sá Cardozo teve o fígado e o baço atingidos, precisou passar por três procedimentos cirúrgicos e permanece internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A SMS informou, nesta segunda-feira, que o estado de saúde da vítima é estável.

Operações na Zona Norte



Também nesta segunda-feira, a PM realiza outras operações em comunidades da Zona Norte do Rio. Equipes atuam contra o crime organizado no Complexo do Chapadão e nas comunidades da Linha, Proença Rosa e Az de Ouro; nas favelas do Dique e Furquim Mendes, Jorge Turco e Palmeirinha, além de no Morro do Andaraí.

No Complexo do Chapadão e nas favelas da Proença Rosa, Linha e Az de Ouro, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, a operação é realizada pelo 41º BPM (Irajá), com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (2º CPA), para coibir movimentações criminosas, incluindo as relacionadas a roubos de cargas e de veículos. Até o momento, as equipes cumpriram um mandado de prisão em aberto contra um foragido acusado de um homicídio em 2018.



Os PMs também atuam na retirada de obstáculos colocados em vias públicas. Nas favelas da Palmeirinha, em Guadalupe, e Jorge Turco, em Rocha Miranda, a ação é do 9º BPM (Rocha Miranda), enquanto PMs do 16º BPM (Olaria) e do 1º CPA estão nas comunidades do Furquim Mendes e do Dique, no Jardim América, para coibir movimentações criminosas, como roubos de cargas e veículos, além de retirar barricadas. Por fim, o Comando de Polícia Pacificadora (CPP) atua no Morro do Andaraí.



Ainda não há registro de prisões ou apreensões nestas comunidades. De acordo com a SMS, a Clínica da Família Manoel Fernandes de Araújo, localizada na Pavuna, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. A SME também esclareceu que as unidades escolares das regiões funcionam normalmente para atendimento administrativo. "Ressaltamos que o ano letivo ainda não se iniciou, portanto as escolas da rede municipal se encontram abertas para atendimento administrativo", completou a pasta.



A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.