Suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE)Divulgação

Publicado 30/01/2023 16:32

Rio - Três milicianos foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (30), nas comunidades Carobinha, em Campo Grande, e Reta da Base, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), o trio integra a milícia comandada por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Os presos foram identificados como Wallace Martins Araújo, de 33 anos; Maurilio Bento de Souza Junior, 31 anos, conhecido como Juninho, e Ygor Borges de Souza, o Maneirinho, de 25 anos.

O primeiro já havia sido preso anteriormente por fornecer veículos adulterados que eram vendidos por preços abaixo dos de mercado.

Na ação, os agentes apreenderam um revólver, duas pistolas, munições e um carro roubado. Os suspeitos foram encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Quem é o Zinho?



Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, é o líder da maior milícia armada da capital fluminense. O criminoso assumiu o posto de líder do grupo paramilitar após a morte do seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko, em junho de 2021. Atualmente, Zinho é um dos milicianos mais procurados do Rio.