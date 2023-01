Limpeza do Cristo Redentor vai durar cerca de cinco dias, mas não afeta visitação no ponto turístico - Divulgação

Limpeza do Cristo Redentor vai durar cerca de cinco dias, mas não afeta visitação no ponto turísticoDivulgação

Publicado 30/01/2023 14:46

Rio - Um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor passa por uma limpeza a partir desta segunda-feira (30), com duração prevista de 5 dias. A ação faz parte de um projeto global de apoio à preservação de monumentos e prédios históricos, denominado "Limpeza pelo Mundo".

Em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, a iniciativa, promovida pela Kärcher, se configura como uma gentileza urbana, em retribuição à acolhida que a empresa recebe do povo brasileiro e à simbologia que este grande ícone, o Cristo Redentor, representa para o país. Esta será a primeira vez que a limpeza vai ser realizada nos oito metros da estrutura do pedestal e em toda área de acesso dos turistas.

A Kärcher realiza, há 40 anos, a limpeza do Cristo Redentor, uma das atrações turísticas mais importantes do país que atrai cerca de 2 milhões de visitantes por ano. "A ação de limpeza do Cristo faz parte do nosso projeto global, que busca demonstrar, na prática, a capacidade de limpeza de nossos equipamentos, na mesma medida em que damos um presente aos visitantes. A área inclui escadas e balaústres presentes na estrutura, sendo este, um dos desafios, por estarem em locais de difícil acesso", destaca Henrique Campos, responsável técnico pelo projeto.

Em uma visita técnica prévia, foi realizada a análise de sujidade do local, em sua maioria de origem biológica, além de testes com os equipamentos recomendados para o trabalho. A limpeza envolve a utilização de água pressurizada, água quente em temperatura adequada, vapor e químicos formulados pela Kärcher.

Para que a visitação não seja interrompida durante a limpeza, os técnicos da companhia irão trabalhar fora do horário de expediente. Com a realização deste trabalho, até as fotos aos pés do Cristo Redentor vão ganhar um brilho especial.

"O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor tem um modelo de gestão preocupado com a manutenção patrimonial para que alcance sempre a excelência. E a Kärcher nos ajuda a garantir o melhor resultado", afirma o reitor do Santuário, Padre Omar.