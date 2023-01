Vítima foi levada por policiais para o Hospital Municipal Salgado Filho - Prefeitura do Rio

Publicado 30/01/2023 13:02

Rio - Um motorista de aplicativo, de 67 anos, foi baleado no abdômen em uma tentativa de assalto, na noite deste domingo (29), na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados para checar a informação de que uma pessoa havia sido vítima de disparos de arma de fogo. A vítima foi encontrada lucida e socorrida com vida para o hospital.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento na 18ª DP (Praça da Bandeira). A perícia foi feita no local. Agentes buscam imagens de câmeras de monitoramento da região e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.

No local, agentes apreenderam a motocicleta usada pelo assaltante, que foi abandonada. O carro da vítima também foi levado para a delegacia.