Publicado 30/01/2023 12:26

Rio - A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (30), uma operação para reprimir irregularidades e atos ilícitos cometidos em região aeroportuária. Ações como esta são importantes, em especial nessa época de férias e pré-carnaval da cidade, em razão do aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos.

A operação, que ocorreu no Aeroporto de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi coordenada pela DEAER - Delegacia Especial do Aeroporto do Rio de Janeiro em Jacarepaguá/RJ - e contou com a presença de policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE). Além disso, também participaram da operação 2 (dois) cães farejadores, Apollo e Athos do Canil Regional da PF no Rio.A ação contou com uma série de fiscalizações em voos nacionais e de conexões internacionais. Foram inspecionados também, direta e indiretamente, passageiros, tripulantes, aeronaves e bagagens, por intermédio de agentes de segurança, escâneres, câmeras de vigilância e cães de faro.Outras ações similares ocorrerão rotineiramente, visando a prevenção e o combate aos ilícitos nos aeroportos.