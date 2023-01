Seop realizou, ao longo do fim de semana, a operação "Perturbação do Sossego" em diversos pontos da cidade - Divulgação / SEOP

Publicado 30/01/2023 12:50

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seap) realizou, ao longo do fim de semana, a operação "Perturbação do Sossego" que aconteceu em diversos pontos da cidade. Segundo a pasta, entre sexta-feira (27) e o último domingo (29), foram autuados 11 estabelecimentos que estavam desrespeitando o volume permitido, totalizando o valor de R$55 mil em multas. A ação, que contou com o reforço da Guarda Municipal, ocorreu na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em Jacarepaguá, na Zona Oeste e em Copacabana, na Zona Sul. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado.



"A Secretaria de Ordem Pública intensificou as operações de perturbação do sossego neste fim de semana. Volto a reforçar sobre a importância da conscientização dos empresários que promovem festa e eventos, para que respeitem os moradores da região onde ele se localiza. O carioca gosta muito de festa e diversão, o Rio de Janeiro está cheio de turistas, mas precisamos ter uma cidade em harmonia, com sossego e respeito a população", apontou o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Ao longo dos dois dias também foram realizadas ações nas praias, onde grandes quantidades de itens irregulares foram apreendidos, entre eles cinco botijões de gás, centenas de garrafas de vidros, uma churrasqueira e um gradil. Também foi efetuada remoção de nove placas de publicidade de um evento não autorizado.



Segundo a instituição, este foi o primeiro fim de semana em que os fiscais atuaram com um grande número de pessoas por causa dos blocos de rua, servindo como uma prévia do Carnaval 2023.



Os agentes da SEOP, com o apoio da Subprefeitura da Zona Sul, também realizaram uma ação de conscientização nas escolas esportivas nas areias da praia sobre como devem armazenar o material usado durante a aula.



"Esta é uma ação de rotina que durante o verão está sendo intensificada. Realizamos um trabalho de conscientização preventiva junto às assessorias e escolinhas que atuam na praia e é necessário que as regras sejam cumpridas. Nosso objetivo é garantir o ordenamento e a boa utilização do espaço público", afirmou o subprefeito da zona sul, Flávio Valle.



Operações nas praias



O combate ao loteamento irregular nas praias continuou a ser realizado no último fim de semana. Ao todo, 184 ambulantes com ponto fixos nas areias foram fiscalizados, tendo sido aplicadas 46 multas por uso indevido de cadeiras e guarda-sóis, venda de garrafas de vidro, entre outras infrações.



No mesmo período, 104 veículos estacionados irregularmente foram removidos, entre eles, sete vans piratas. Ao total, as equipes da Guarda Municipal do Rio e Seop aplicaram 1.176 multas por diversas infrações de trânsito, sendo a maioria por estacionamento irregular, em vários bairros da cidade.



Também foram registradas duas ocorrências de prisão e condução para delegacia por flagrantes de furto.

Houve distribuição de 85 pulseiras de identificação para crianças, além de um registro de um menor perdido na Zona Oeste. O menino foi encontrado com ajuda da pulseira, que facilitou as buscas e o reencontro com os responsáveis.



Guardas municipais do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) ainda registraram dois auxílios, um deles a um homem de 47 anos que foi deixado para trás na Praia do Recreio por um ônibus de excursão vindo de Minas Gerais, no sábado (28).

Os agentes deram suporte a ele e o encaminharam para um abrigo da Prefeitura do Rio até que pudesse embarcar de volta para sua casa no domingo (29).