Elevatória do Lameirão teve funcionamento interrompido devido a oscilação na energia elétrica - Divulgação / Cedae

Publicado 30/01/2023 11:29 | Atualizado 30/01/2023 12:48

Rio - Uma queda de energia elétrica interrompeu o funcionamento da Estação Elevatória do Lameirão, em Senador Vasconcelos, no Noroeste Fluminense, e afetou o fornecimento de água para diversos bairros da Zona Oeste do Rio, no último domingo (29). O problema, segundo a Cedae, já está resolvido, mas o abastecimento ainda não foi normalizado.



De acordo com a Iguá, responsável pela distribuição na região, moradores dos bairros da Freguesia, Pechincha, Anil, Tanque, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca ainda vão precisar economizar água até a próxima quarta-feira (1º).



Por meio de nota, a distribuidora informou que "o reestabelecimento total da operação na Elevatória Lameirão ocorreu hoje (30), às 8h, segundo comunicado pela Cedae".



Ainda de acordo com a empresa, a distribuição de água na área de atuação da concessionária foi retomada na sequência e a previsão é de que a normalização do abastecimento aconteça em até 48h, "conforme o tempo necessário para a pressurização das redes e características em cada região".



A companhia informou que "lamenta quaisquer transtornos causados e, caso necessário, disponibilizará caminhões-pipa para locais emergenciais como hospitais, clínicas e UPAs, entre outros".



A Iguá reitera a necessidade de uso consciente da água nesse período, e "permanece à disposição dos clientes por meio da Central de Atendimento no número 0800 400 0509 (telefone e WhatsApp)".

Laura Ferreira, de 80 anos, aposentada e uma das moradoras do Pechincha afetadas pelo problema, relatou que, apesar do volume que sai da torneira estar menor, não houve escassez de água.



"Não chegou a faltar água, mas a força está menor desde ontem, a água está vindo mais fraca da torneira. Não sei se é porque aqui o meu filho construiu uma caixa d'água extra, justamente para evitarmos esse tipo de problema, mas não chegou a faltar água totalmente", comentou.

"Ontem, a água estava vindo bem fraquinha, como se tivesse saindo pela metade e suja de terra também, não dava para fazer comida. Hoje já está melhor, mas não vou abusar e lavar a roupa toda também, não é. Temos que ter consciência", finalizou.