Portão de casal homoafetivo é alvo de pichação de cunho nazista, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio - Reprodução/TV Globo

Publicado 30/01/2023 10:14 | Atualizado 30/01/2023 11:03

Rio - O portão da casa de um casal homoafetivo foi pichado com mensagens homofóbicas e de referência nazista. No local, foi desenhada uma suástica, elemento de referência nazista, e a frase "fora, gays". O fato aconteceu no último sábado (29), em Brás de Pina, na Zona do Rio, na casa de Sérgio e André. Assim que viram as pichações, ambos fizeram o registro de ocorrência.



Segundo o casal, eles não possuem problemas com a vizinhança e contam com o apoio dos moradores para ajudar a encontrar os responsáveis. Além da insegurança e o medo da situação vivida, ambos temem novos ataques. André e Sérgio moram juntos há sete anos no mesmo lugar.

O casal registrou a ocorrência pelo Portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado e o caso será investigado pela 22ª DP (Penha), que fará diligências e buscará câmeras de seguranças próximas ao local para identificar os autores. A denúncia também foi protocolada pela internet no Ministério Público Federal e no Ministério dos Direitos Humanos.