Novos modelos do BRT circularão nas linhas 22 (Alvorada x Jardim Oceânico) e 50 (Centro Olímpico x Jardim Ocêanico) - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 30/01/2023 14:31

Rio - Qualquer motorista que causar acidente com ônibus do BRT vai ter que pagar do próprio bolso o prejuízo que cometer em caso de imprudência de trânsito. Essa resolução inédita é da Mobi-Rio, concessionária que administra o transporte. Só no ano passado, mais de 200 acidentes - causados por algum tipo de irregularidade - foram registrados pela empresa por motoristas que invadem a calha exclusiva do coletivo.



Além disso, o condutor também terá que pagar a multa de conversão proibida. No último dia 21 de janeiro, por exemplo, um motorista fez uma manobra irregular, de acordo com a empresa, e atingiu um articulado novo - o amarelinho. O para-choque do ônibus ficou destruído.

No último dia 21 de janeiro, ao fazer uma conversão proibida, um carro colidiu com um coletivo do BRT Divulgação



O acidente foi na altura do Parque Olímpico, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e o preço foi salgado: R$ 6.711,00 - incluindo o valor das peças e da mão de obra especializada. A Mobi-Rio notificou o responsável do carro para pagar a multa da conversão proibida e do conserto do articulado.





