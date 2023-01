Para ter direito à tarifa social é preciso ter um cartão Riocard Mais habilitado no BUI e vinculado ao próprio CPF - Reprodução/Internet

Para ter direito à tarifa social é preciso ter um cartão Riocard Mais habilitado no BUI e vinculado ao próprio CPFReprodução/Internet

Publicado 30/01/2023 15:33

Rio – O Governo do Estado divulgou, nesta segunda-feira (30), que mais de 45 mil usuários de trem já se cadastraram ou reativaram o seu Bilhete Único Intermunicipal (BUI), necessário para garantir a tarifa social de R$ 5 - em vigor a partir de quinta-feira (2), quando a passagem passa a custar R$ 7,40.

Apesar da intensa movimentação nos postos de cadastramento, é estimado que cerca de 150 mil passageiros ainda não completaram as etapas necessárias para usufruir do benefício.

"Nós observamos que a grande maioria dos 45 mil é de BUIs reativados, ou seja, alguém que já utilizou em algum momento o cartão e o benefício. O nosso ponto de atenção, neste momento, é para o usuário do bilhete unitário do trem, aquele que não possui o cartão Riocard Mais. Precisamos que esse passageiro procure nossos canais de atendimento para fazer o cadastro pela primeira vez e habilitar o benefício no cartão expresso. Essa convocação é importante porque na quinta-feira a passagem já estará mais cara e o nosso trabalho é para que os usuários não tenham impacto com o reajuste”, alerta a porta-voz do Riocard Mais, Melissa Sartori.

Desde a última semana, o Governo do Estado, a SuperVia e a Riocard Mais atuam em conjunto para atingir o maior número possível de passageiros com informações sobre o novo valor da passagem, fora instruções sobre como habilitar o BUI e ter direito à tarifa social.

Além de panfletos sendo distribuídos nas plataformas e nos trens, a campanha recorreu ao Tomais como reforço . O assistente virtual da Riocard Mais pode ser acionado por meio do WhatsApp (21) 2127-4000, onde o cidadão encontrará um menu intuitivo. Através dele, poderá ter suas dúvidas respondidas e ser guiado no processo de habilitação do serviço, solução rápida e prática para quem não consegue ir aos pontos físicos.

Para ter direito ao desconto da tarifa social, é preciso ter entre 5 e 64 anos, ganho mensal de até R$ 7.507,49 e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no BUI e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.

O passageiro que já tem o cartão com o BUI ativado não precisará fazer nenhuma alteração. Para aqueles que usam Vale-Transporte associado à empresa, basta acionar o RH em seu local de trabalho. Pessoas que têm bilhete unitário carregado com o valor antigo terão até sexta-feira (3) para comparecer à bilheteria e substituir o cartão por outro com o novo valor.