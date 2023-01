Usuário pode acessar o assistente virtual via WhatsApp - Divulgação

Publicado 25/01/2023 15:07 | Atualizado 25/01/2023 15:47

Rio – O Tomais, assistente virtual da Riocard Mais, é o mais novo reforço na ação conjunta da Riocard Mais, Supervia e Governo do Estado para convocar os usuários de trem a habilitar o Bilhete Único Intermunicipal (BUI), necessário para ter direito à tarifa social de R$ 5,00 - em vigor a partir do dia 2 de fevereiro, quando a passagem passa a custar R$ 7,40.

O assistente virtual pode ser acionado por meio do WhatsApp (21) 2127-4000, onde o cidadão encontrará um menu intuitivo. Através dele, poderá ter suas dúvidas respondidas e ser guiado no processo de habilitação do serviço, solução rápida e prática para quem não consegue ir aos pontos físicos.

Para ter direito ao desconto da tarifa social, é preciso ter entre 5 e 64 anos, ganho mensal de até R$ 7.507,49 e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no BUI e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.

O passageiro que já tem o cartão com o BUI ativado não precisará fazer nenhuma alteração. Para aqueles que usam Vale-Transporte associado à empresa, basta acionar o RH em seu local de trabalho.

Lojas Riocard têm reforço de atendimento

Caso o cidadão prefira habilitar o BUI presencialmente, ele poderá fazê-lo nas lojas da Riocard Mais. Uma operação especial foi montada com o objetivo de garantir que todos os interessados sejam atendidos. A estimativa é que 200 mil usuários precisem habilitar o Bilhete Único Intermunicipal.

No total, são 15 lojas da Riocard Mais na Região Metropolitana do Rio, e uma equipe reforçada já pode ser encontrada em cinco delas – Central do Brasil, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campo Grande e Méier. O endereço das unidades pode ser consultado neste link.

Implantado em 2010, o Bilhete Único Intermunicipal abrange os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Rio de Janeiro, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá e Mangaratiba.