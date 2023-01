Cariocas aproveitaram manhã de céu aberto para passear na Praia de Botafogo, na Zona Sul, com a vista para o Morro do Pão de Açúcar - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Rio - Após um fim de semana chuvoso, o Rio de Janeiro amanheceu com um céu aberto na manhã desta segunda-feira (30). A previsão, no entanto, indica que a alegria dos cariocas durará pouco. Isso porque as pancadas de chuva isoladas voltarão à cidade a partir da tarde. Esse cenário deve permanecer durante toda semana.

Na terça-feira, o tempo será influenciado por uma aproximação de uma frente fria pelo oceano. Isso deve causar uma nebulosidade variada e chuva no fim da tarde e à noite. Dessa forma, os cariocas continuarão os passeios matinais na Praia de Botafogo, aproveitando a bela vista do Morro do Pão de Açúcar, na Zona Sul.

A previsão aponta que o panorama de quarta-feira será o dia mais chuvoso da semana, com uma estimativa média de 20 mm do acumulado pluviométrico. O calor também aumenta, pode chegar a 36º C.

O tempo de quinta-feira também será influenciado pela atuação da frente fria no oceano e por áreas de instabilidade. Com isso, o cenário seguirá a tendência dos dias anteriores: manhã parcialmente nublada e pancadas de chuva no restante do dia.



Para fechar a semana de tempo fechado no Rio, a sexta-feira traz mais chuva. A intensidade, porém, deve diminuir, com um acumulado de 10 mm. Além disso, o calor continua na cidade, variando entre 36º C e 20º C ao longo do dia.