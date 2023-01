Disque Denúncia pede ajuda para encontrar quem matou Maria Eduarda Oliveira Ramos, de 16 anos - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 30/01/2023 15:51 | Atualizado 30/01/2023 16:00

Rio - O Disque Denúncia pede ajuda no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), nesta segunda-feira (30), para obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos. A menina estava desaparecida desde 21 de janeiro, quando saiu de sua residência, no bairro Spar, no distrito de Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, sem informar seu destino. O corpo da adolescente foi encontrado , na manhã desta segunda-feira (30), na Estrada do Cajueiros, na entrada de Itaipuaçu, também em Maricá. Segundo informações, funcionários da Prefeitura de Maricá sentiram um cheiro forte e encontraram o corpo já em estado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada e avisou os familiares da possibilidade de ser Maria Eduarda. A mãe foi até o local e reconheceu o corpo da filha pelas unhas e pela roupa usada ao desaparecer. De acordo com familiares, as duas pernas da jovem estavam quebradas.