Moradores filmaram a água suja indo em direção ao mar na Praia do Leme - Reprodução/Rede Social

Moradores filmaram a água suja indo em direção ao mar na Praia do LemeReprodução/Rede Social

Publicado 31/01/2023 13:13 | Atualizado 31/01/2023 15:20

Rio - Moradores e banhistas registraram águas escuras indo em direção ao mar na Praia do Leme, na Zona Sul, na manhã desta terça-feira (31) após as fortes chuvas que ocorreram na cidade nesta segunda (30). O caso lembra as manchas que apareceram na Praia de Copacabana em maio do ano passado. Segundo a Águas do Rio, houve um extravasamento da rede pluvial com escoamento de água da chuva, com possíveis efluentes diluídos e sujeira das vias públicas, em especial, resíduos de asfalto.Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um morador mostra a grande quantidade de água suja indo em direção ao mar.“Passando aqui para mostrar o descaso com a Praia do Leme. Olhem a quantidade de poluição que entra no mar logo após o valão abrir por conta da chuva! Toda a parte da água do último vídeo que está com maior reflexo, é água do valão. Imagina aí o que essa poluição causa na fauna e flora do mar, e quão mal ela faz pra saúde dos banhistas que frequentam a praia. E o melhor de tudo é saber que amanhã ou até hoje mesmo vão ter várias pessoas tomando banho com a água que fica empossada ali, principalmente crianças”, relatou.