Mancha surgida nas areias da Praia de Copacabana, após as chuvas - Marcos Porto / Agência O Dia

Mancha surgida nas areias da Praia de Copacabana, após as chuvasMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 12/05/2022 11:22 | Atualizado 12/05/2022 12:01

Rio - Um vazamento causou uma nova mancha na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (12). Esta é a segunda vez em pouco mais de uma semana que manchas surgem nas areias da praia após chuvas atingirem a cidade. No último dia 4 de maio, outra grande mancha surgiu na praia após fortes temporais atingirem o Rio

fotogaleria

A Águas do Rio, responsável pela distribuição de água e coleta de esgoto na região, informou em nota que o ocorrido na Praia de Copacabana é um problema histórico de extravasamentos de água pluvial, que ocorre devido a fortes chuvas, e também reforçou que o sistema de esgotamento sanitário e suas elevatórias estão em pleno funcionamento.

A concessionária também disse que na data de hoje, os técnicos da Águas do Rio permanecerão mobilizados para acompanhar o fluxo e aprimorar o diagnóstico da causa raiz deste antigo problema. E acrescentou que com os dados obtidos, além de compreender melhor o fato, a empresa poderá acelerar ações para reduzir as contribuições clandestinas de esgoto.

A empresa informou que equipes estão no local, atuando na limpeza da areia, inclusive fazendo a retirada dos resíduos sólidos. A Águas do Rio acrescentou que esse material não se trata de esgoto de forma concentrada, e sim do escoamento de água da chuva com a presença de efluentes diluídos e sujeira de asfalto.

Segundo a concessionária, desde o início da operação, iniciada em novembro de 2021, tem atuado em conjunto com o Município e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) na definição de medidas para solução e fiscalização do despejo irregular de esgoto. E informou também que o objetivo da Águas do Rio é contribuir para que esses eventos tornem-se cada vez mais raros e menos impactantes nos canais e praias da cidade, com a atuação na melhoria do sistema de esgotamento sanitário.