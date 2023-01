Homem é preso na Tijuca por ameaçar esfaquear funcionária das Lojas Americanas - Divulgação / Operação Segurança Presente

Publicado 31/01/2023 15:22

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente na Tijuca prenderam, nesta segunda-feira (30), um homem que ameaçou esfaquear uma funcionária da Lojas Americanas na Rua Santo Afonso, próximo à Praça Saens Peña, na Zona Norte. Segunda a vítima, ele dizia: "se me abordar, vou te dar uma facada".



Acionados por funcionários do estabelecimento, os policiais do Tijuca Presente foram ao local e capturaram o homem. Como estava exaltado, ele foi algemado para ser conduzido à delegacia.

Os envolvidos no caso prestaram depoimento na 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. O homem foi autuado por ameaça e vai responder em liberdade.