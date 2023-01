Droga estava escondida em contêiner de minério que tinha como destino Luxemburgo, na Europa - Divulgação

Publicado 31/01/2023 14:09 | Atualizado 31/01/2023 15:50

Rio - Agentes da Receita Federal encontraram, no início da manhã desta terça-feira (31), uma carga com 776 quilos de cocaína escondida em carga de minério, no Porto do Rio. De acordo com os agentes, a carga da droga teria como destino Luxemburgo, um pequeno país na Europa.

A carga estava dentro de contêiner onde era armazenado minério de ferro. Até o momento, não há informações sobre presos.

O trabalho de fiscalização foi feito pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela equipe de cães de faro (K9). Essa foi a primeira apreensão de cocaína do órgão em 2023.

De acordo com a Receita, ao término da fiscalização a droga será entregue às autoridades policiais para investigação do crime em inquérito policial.