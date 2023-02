BRT é alvo de vandalismo por passageiro, no corredor Transcarioca - Divulgação / Mobi-Rio

BRT é alvo de vandalismo por passageiro, no corredor TranscariocaDivulgação / Mobi-Rio

Publicado 31/01/2023 18:08 | Atualizado 31/01/2023 18:14

Rio – Um passageiro alterado vandalizou um articulado do BRT, na tarde desta terça-feira (31), na Avenida Brás de Pina, sentido Penha, no corredor Transcarioca.



Segundo a Mobi-Rio, empresa da Prefeitura do Rio que opera o transporte coletivo na cidade, um passageiro estava forçando a porta para mantê-la aberta, quando foi advertido pelo motorista de um ônibus que faz a linha 46 (Penha x Alvorada - Expresso). O homem, então, arrancou o braço de um assento e o atirou contra a janela, destruindo o vidro. O ocorrido foi próximo à estação Pastor José Santos. O autor do vandalismo fugiu do local.