Corpo da jovem é encontrado no Cajueiro - Foto: Arquivo MAIS

Corpo da jovem é encontrado no CajueiroFoto: Arquivo MAIS

Publicado 01/02/2023 23:09 | Atualizado 01/02/2023 23:36

Rio - A Justiça do Rio expediu, nesta quarta-feira (1º), um mandado de prisão contra o suspeito de matar a adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, o suspeito é um homem de 21 anos, que já é considerado foragido. As informações são do portal 'G1'.

O corpo da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, a Duda como era carinhosamente chamada pela família e amigos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (30), na Estrada dos Cajueiros.

A Polícia Militar foi chamada e no local identificou a possibilidade de ser o corpo da menina, logo em seguida os pais foram chamados. A mãe da Duda foi até o local e identificou a menina, as roupas do cadáver eram as mesas que ela usava no dia que desapareceu.



O crime será investigado pela polícia especializada (DHNSG), que irá fazer a perícia técnica no cadáver.

A Prefeitura de Maricá informou que decretará luto oficial de três dias, pela perda de Maria Eduarda.