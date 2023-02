Estragos deixados no BRT após o ato de vandalismo - Divulgação

Estragos deixados no BRT após o ato de vandalismoDivulgação

Publicado 01/02/2023 10:11

Rio - Um articulado do BRT da linha 46 (Penha x Alvorada) foi vandalizado na tarde de terça-feira (31), no corredor Transcarioca, na Avenida Brás de Pina, sentido Penha, próximo à estação Pastor José Santos, Zona Norte do Rio.



Segundo a Mobi-Rio, um passageiro estava forçando a porta para mantê-la aberta, quando foi advertido pelo motorista. O homem então arrancou o braço de um assento e atirou o objeto contra a janela, destruindo o vidro. Em seguida, ele fugiu do local.



O ônibus passou por perícia, seguindo depois para a garagem, onde serão feitos os reparos. O custo do vandalismo em toda a frota que opera no sistema é, em média, de R$ 450 mil mensais.

A ocorrência foi encaminhada à 22ª DP (Penha).