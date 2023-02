Danilo Folly Rodrigues está internado em um hospital da rede privada - Redes sociais

Danilo Folly Rodrigues está internado em um hospital da rede privadaRedes sociais

Publicado 01/02/2023 08:45 | Atualizado 01/02/2023 09:03





Mariana escreveu que seu texto é um "relato de alívio" por conta da recuperação do irmão. Ela também menciona a gravidade do acidente e o momento em que o coração de Danilo parou, por alguns minutos, antes de ser reanimado.



Na ocasião, Danilo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser retirado do mar por um amigo. Devido ao grave afogamento, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pelos bombeiros ainda no local.



"No domingo ele acordou, lúcido, sem nenhuma sequela. Você é o nosso milagre Dan. Você é um ser humano especial demais, incrível, e merecedor dessa chance de ter uma vida inteira ainda pela frente pra aproveitar. Não tem ninguém que te conheça que não se encante por você. A corrente de energias positivas foi muito forte", escreveu Mariana. Rio - O surfista Danilo Folly Rodrigues, que se afogou enquanto surfava no Postinho, na praia da Barra da Tijuca, na altura do posto 2, na manhã da última sexta-feira (27), apresentou melhora e não corre mais risco de vida. As informações foram passadas pela irmã dele, Mariana Folly, em uma publicação nas redes sociaisMariana escreveu que seu texto é um "relato de alívio" por conta da recuperação do irmão. Ela também menciona a gravidade do acidente e o momento em que o coração de Danilo parou, por alguns minutos, antes de ser reanimado.Na ocasião, Danilo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ser retirado do mar por um amigo. Devido ao grave afogamento, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pelos bombeiros ainda no local."No domingo ele acordou, lúcido, sem nenhuma sequela. Você é o nosso milagre Dan. Você é um ser humano especial demais, incrível, e merecedor dessa chance de ter uma vida inteira ainda pela frente pra aproveitar. Não tem ninguém que te conheça que não se encante por você. A corrente de energias positivas foi muito forte", escreveu Mariana.





Ele foi encaminhado por meio de helicóptero ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Barra da Tijuca e, tinha estado de saúde grave. No sábado (28), foi transferido para uma unidade particular.



Um vídeo do momento do resgate circula na internet. Nele é possível ver quando Danilo é retirado do mar pelo amigo e recebe atendimento dos bombeiros, que efetuaram procedimentos para reanimar o rapaz. Veja: