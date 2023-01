Momento em que Danilo Folly Rodrigues é reanimado por homens do Corpo de Bombeiros, na Praia da Barra - Reprodução / Instagram

Publicado 27/01/2023 13:05 | Atualizado 27/01/2023 13:16

Rio - Um homem se afogou enquanto surfava no Postinho, na praia da Barra da Tijuca, na altura do posto 2, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (27). A vítima, Danilo Folly Rodrigues, foi retirada da água por um amigo surfista e recebeu atendimento dos salva-vidas, antes de ser encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Barra da Tijuca.



De acordo com informações da corporação, o Grupamento Marítimo da Barra (2º GMAR) foi acionado às 8h18 para resgatar um homem que havia se afogado na praia que fica na Zona Oeste da cidade.



Devido ao grave afogamento, Danilo sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pelos bombeiros ainda no local.

O rapaz respondeu bem ao procedimento e, após o término do atendimento, ele foi levado de helicóptero para o hospital. O estado de saúde dele é grave.

Um vídeo do momento do resgate circula na internet. Nele é possível ver quando Danilo é retirado do mar pelo amigo e recebe atendimento dos bombeiros, que efetuaram procedimentos para reanimar o rapaz.

Homem se afoga e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira (27), na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio. #ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/feXs8cfunH — Jornal O Dia (@jornalodia) January 27, 2023



Thaís Souza, de 28 anos, que estava presente no momento do resgate, descreveu o susto e os detalhes do ocorrido.



"Eu estava na areia, deitada na minha canga, um pouco distante até, mas, por coincidência, estava no telefone com uma amiga e fiquei olhando para o mar enquanto conversava com ela. De repente, comecei a ver um rapaz puxando outro, de dentro da água. Foi um surfista que viu o que estava acontecendo e agiu rápido", relatou.



Segundo Souza, além da atitude do surfista, crucial para o resgate, o trabalho dos bombeiros na prestação dos primeiros socorros foi imediato e eficiente.



Thaís Souza, de 28 anos, que estava presente no momento do resgate, descreveu o susto e os detalhes do ocorrido.

"Eu estava na areia, deitada na minha canga, um pouco distante até, mas, por coincidência, estava no telefone com uma amiga e fiquei olhando para o mar enquanto conversava com ela. De repente, comecei a ver um rapaz puxando outro, de dentro da água. Foi um surfista que viu o que estava acontecendo e agiu rápido", relatou.

Segundo Souza, além da atitude do surfista, crucial para o resgate, o trabalho dos bombeiros na prestação dos primeiros socorros foi imediato e eficiente.

"Rapidamente as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo e diversos homens com camisa de salva-vidas começaram a se aglomerar. Me aproximei para enxergar melhor e vi o momento em que ele foi retirado da água. Colocaram ele no chão e fizeram massagem cardíaca nele por um tempo, até ele reagir. Depois veio o helicóptero dos bombeiros e levaram ele", finalizou.

*Matéria do estagiário Jorge de Mello, sob supervisão de Iuri Corsini