Drogas apreendidas nesta sexta-feira (27) na Cidade de Deus - Reprodução/PMERJ

Publicado 28/01/2023 08:34

Rio - A Polícia Militar realiza uma nova operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste, na manhã deste sábado (28), pelo quarto dia consecutivo. A região se tornou palco de uma guerra entre traficantes e milicianos, que disputam o controle do território do Gardênia Azul e outras localidades há pelo menos duas semanas.



A ação está sendo realizada por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de homens do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Grupamento Aeromóvel (GAM). Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou feridos.

Na operação desta sexta-feira (27), um criminoso foragido foi capturado na comunidade. Além disso, equipes do BAC apreenderam, com auxílio dos cães farejadores, 680 tiras de maconha, 600 pedras de crack e 240 pinos de cocaína no interior da comunidade.



Na quinta-feira (26), um homem, que conduzia uma moto roubada, foi preso e uma pistola e três carregadores foram encontrados em outro local da comunidade, além da motocicleta. Já na quarta (25), três suspeitos foram presos e armas, munições e drogas foram apreendidas. As equipes também desobstruíram ruas que haviam sido bloqueadas por barricadas.



Gardênia Azul, assim como a Muzema, no Itanhangá, e Rio das Pedras, também na Zona Oeste, era controlada há cerca de 30 anos por grupos de milicianos, porém, teria sido tomada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos últimos dias.



O objetivo da facção é expandir os pontos de vendas de drogas pela região da Zona Oeste e aumentar a área de controle do tráfico. A invasão estaria sendo comandada por por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes do grupo e atuante na Penha, na Zona Norte.



Milicianos estariam deixando os grupos a qual pertenciam e se juntando ao tráfico, que passou a comandar o local.