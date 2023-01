Caminhão com carga de óleo tombou na BR-040, em Petrópolis - Reprodução

Caminhão com carga de óleo tombou na BR-040, em PetrópolisReprodução

Publicado 28/01/2023 17:45

Rio - Um caminhão que transportava óleo de motor tombou, na manhã deste sábado (28), na BR-040, na altura de Itaipava, bairro de Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio. Imagens mostram a carga espalhada pelo chão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 11h40 para verificar a ocorrência no KM 59 da rodovia. O motorista foi retirado das ferragens e removido pela ambulância da Concer, concessionária que administra o trecho Juiz de Fora – Rio de Janeiro, para o Hospital Santa Teresa.

Segundo a Concer, equipes da empresa limpam, neste momento, a carga de óleo que vazou na pista. O trânsito está interditado no sentido Rio de Janeiro, com desvio por Pedro do Rio e retenção de 2km. No sentido Juiz de Fora, o trânsito está em meia pista, com retenção de 1km.