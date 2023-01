A vítima e a amiga conseguiram derrubar o portão da casa de Welisson dos Santos Pires - Reprodução

Publicado 28/01/2023 13:51

Rio - Um homem, identificado como Welisson dos Santos Pires, foi preso na tarde desta sexta-feira (28), por lesão corporal, cárcere privado e violência psicológica contra a ex-namorada. A vítima, de 27 anos, foi resgatada por uma amiga na casa do suspeito, localizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município, a jovem relatou que morava em Natal, capital do Rio Grande do Norte, quando conheceu o suspeito pela internet. Há cerca de nove meses, ela viajou sozinha para o Rio de Janeiro e passou a conviver com ele.

A mulher contou que, nesse período, Welisson se mostrou uma pessoa possessiva e a agredia constantemente. Ela, inclusive, apresentou marcas de agressões na delegacia. Além da violência, o suspeito a impediu de manter contato com os familiares, que ainda moram em Natal.

Por conta do comportamento do agressor, a jovem decidiu terminar o relacionamento. Nesse momento, Welisson a trancou dentro de casa e ligou para a chefe da vítima, afirmando que a moça estava se demitindo. Por fim, quebrou o celular e proibiu a ex-namorada de ter contato com qualquer outra pessoa.

Após três semanas, uma amiga da mulher estranhou o sumiço e decidiu ir na casa de Welisson. Chegando lá, chamou pelo nome da vítima, que gritou por socorro. As duas, então, conseguiram arrombar o portão com vários chutes. Em seguida, elas se encaminharam à Deam de Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram na casa do suspeito para efetuar a prisão. Ele tentou fugir para um matagal quando avistou os policiais, mas acabou se rendendo.

Welisson foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.