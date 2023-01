Carro da Polícia Militar derruba moto em movimento na Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 28/01/2023 18:42 | Atualizado 28/01/2023 18:46

Rio – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma viatura da Polícia Militar, em alta velocidade, batendo em uma motocicleta e a derrubando de lado na calçada. Em seguida, as imagens mostram um homem inconsciente no chão, deitado de bruços, com sangue no pescoço. Um pouco mais atrás está a motocicleta caída ao lado de um poste. Os policiais, então, descem do carro para verificar o ocorrido, enquanto testemunhas pedem por explicações.

Viatura da PM derruba, na madrugada deste sábado (28), uma motocicleta em movimento na Avenida Intendente Magalhães, na altura do bairro Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. Dois homens ficaram feridos.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/t0vAISYVMz — Jornal O Dia (@jornalodia) January 28, 2023

Procurada pela reportagem do DIA, a Polícia Militar respondeu que, na madrugada deste sábado (28), policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) tentaram abordar indivíduos conduzindo motocicletas em prática de "rolezinho" na Avenida Intendente Magalhães, altura do bairro Vila Valqueire, na Zona Oeste. Segundo a corporação, o condutor da motocicleta, que não tinha placa, ignorou a solicitação da equipe policial e seguiu trafegando na via.



Ainda na tentativa de abordagem, houve um acidente de trânsito envolvendo a equipe policial e a motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e dois indivíduos foram socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho. A ocorrência foi encaminhada para a 30ª DP (Marechal Hermes), onde a motocicleta ficou apreendida.

A PM informou também que o batalhão irá instaurar um procedimento apuratório interno sobre o fato. A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), unidade subordinada à Corregedoria Geral da Polícia Militar, acompanha o caso.

Também procurado, o Corpo de Bombeiros não encontrou em seu sistema nenhum acionamento para o episódio.

Já a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes). Os dois jovens serão ouvidos e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.