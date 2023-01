Com o suspeito preso após denúncia anônima foi apreendida uma pistola Taurus PT 380 - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 27/01/2023 21:18

Rio - Policiais do 28º BPM (Barra Mansa) e do 5º Comando Policiamento de Área (CPA), após informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam, na tarde desta sexta-feira (27), um homem suspeito de roubar um estabelecimento comercial, situado na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, município no sul do estado.

Policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO/Floriano) conseguiram localizar e prender o criminoso de posse de uma pistola Taurus PT 380, que foi utilizada em uma tentativa de roubo a uma loja de venda de aparelhos celulares. Outros dois criminosos, que estavam com ele, conseguiram fugir.

O caso foi encaminhado para a sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis. O preso foi atuado no crime de posse ilegal de arma de fogo e depois foi encaminhado para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de suspeitos de roubo a estabelecimento comercial ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido:

- Central de atendimento: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp: (21) 99973 1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ