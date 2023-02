Prefeitura distribui convites para pessoas com deficiência assistir ao desfile da Marquês de Sapucaí - Divulgação

Prefeitura distribui convites para pessoas com deficiência assistir ao desfile da Marquês de SapucaíDivulgação

Publicado 01/02/2023 09:23

Rio - A Prefeitura do Rio destinará uma cota de convites para pessoas com deficiência que quiserem assistir aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Serão distribuídos cerca de 300 ingressos por dia, no intuito de promover a inclusão social no Carnaval.

Os ingressos gratuitos para o Setor 13-PCD do Sambódromo serão distribuídos pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) nesta quarta e quinta-feira (1 e 2), das 9h às 15h, no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas, nº 1.997, na Cidade Nova. A entrega das senhas começa às 8 horas.

Cada pessoa com deficiência passará por uma triagem, onde deverá apresentar documentos. Se for aprovada, irá receber o convite na hora, com direito a um acompanhante. Há um total de 300 ingressos a serem distribuídos por dia de desfile do Grupo Especial e da Série Ouro, além do Sábado das Campeãs.

Caso sobre convites, será feita uma nova distribuição no dia 10 de fevereiro, das 9h às 15h. Essa informação será divulgada a partir do dia 7 nas páginas da SMPD no Facebook e no Instagram.

No dia do desfile, a pessoa com deficiência deve apresentar o convite emitido e o documento de identificação original com foto. Cada ingresso é numerado, pessoal e intransferível, com código de barra e QR Code para a verificação. O acompanhante também deverá apresentar documento de identificação original com foto, e sua entrada só será permitida com a presença da pessoa com deficiência, dona do convite.

“A cidade do Rio de Janeiro tem, aproximadamente, 450 mil pessoas com deficiência. Com a distribuição gratuita destes convites, a Prefeitura, por meio da SMPD, busca a inclusão destas pessoas dando a oportunidade de participação nesta grande festa, tão importante pra nossa cidade, que é o Carnaval”, disse a secretária da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck.