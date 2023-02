Ricardo Wagner de Almeida é ex-presidente do Conselho Fiscal do Botafogo e foi preso em operação contra pirâmide financeira - Reprodução

Ricardo Wagner de Almeida é ex-presidente do Conselho Fiscal do Botafogo e foi preso em operação contra pirâmide financeiraReprodução

Publicado 01/02/2023 08:00 | Atualizado 01/02/2023 08:32

Rio - Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) cumprem, nesta quarta-feira (01), um mandado de prisão e 11 de busca e apreensão contra um esquema de pirâmide financeira. O principal alvo é um ex-dirigente do Botafogo. Segundo as investigações, Ricardo Wagner de Almeida, que já presidiu o Conselho Fiscal do clube na gestão Nelson Mufarrej, acabou lesando dezenas de pessoas e impôs um prejuízo de milhões de reais aos clientes, prometendo alta rentabilidade em aplicações de capital.



Ele foi preso em Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Almeida era dono da Futura Invest, que oferecia investimentos em criptomoedas e na bolsa de valores.



Os integrantes da quadrilha utilizavam duas empresas e prometiam altos lucros às vítimas, em sua maioria servidores públicos e militares. Em contrapartida, os criminosos exigiam que os clientes firmassem um contrato de prestação de serviços com previsão de alta taxa de retorno sobre o total do valor aplicado.



Nos primeiros meses, as vítimas recebiam os percentuais prometidos, mas depois as parcelas não eram pagas, caracterizando o denominado golpe da pirâmide financeira.

Renúncia em 2019

Ricardo Wagner foi um dos envolvidos numa confusão generalizada entre sócios-proprietários, outros membros do Conselho Fiscal e integrantes do grupo político "Mais Botafogo" durante um jogo do clube contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2019.

Ele renunciou ao cargo poucos dias depois do episódio, em novembro daquele ano.