Publicado 01/02/2023 10:13 | Atualizado 01/02/2023 10:35





Nas redes sociais, a família chegou a informar que o sobrevivente está em coma e precisando de uma nova cirurgia. Segundo a Prefeitura de Caxias, ele chegou ao Rio por volta das 9h30.



Outros 12 atletas seguem internados. Ainda segundo a Prefeitura de Caxias, o paciente, Victor Júnior, internado na Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, deve ser transferido nesta quinta (1º).



“Meu sobrinho estava dentro desse ônibus que sofreu acidente e está precisando de uma transferência urgentemente. Ele está precisando de um neuro, esse hospital que ele se encontra não tem recursos,o caso dele é bem complicado”, comentou uma tia de Victor nas redes sociais. Rio - O jogador Felipe Gabriel Silva de Souza, de 17 anos, uma das vítimas do acidente de ônibus envolvendo os atletas do Esporte Clube Vila Maria Helena , foi transferido de helicóptero do Hospital São Salvador, em Minas Gerais para Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada, na manhã desta quarta-feira (1º).Nas redes sociais, a família chegou a informar que o sobrevivente está em coma e precisando de uma nova cirurgia. Segundo a Prefeitura de Caxias, ele chegou ao Rio por volta das 9h30. acidente que ocorreu na madrugada da última segunda (30) deixou quatro mortos , Klayton da Silva, de 13 anos, Andrey Viana, e o integrante da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Helena, Diogo Coutinho, que foram enterrados nesta terça (31). Enquanto Thyago Ramos, de 15 anos, é enterrado nesta quarta (1º).Outros 12 atletas seguem internados. Ainda segundo a Prefeitura de Caxias, o paciente, Victor Júnior, internado na Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, deve ser transferido nesta quinta (1º).“Meu sobrinho estava dentro desse ônibus que sofreu acidente e está precisando de uma transferência urgentemente. Ele está precisando de um neuro, esse hospital que ele se encontra não tem recursos,o caso dele é bem complicado”, comentou uma tia de Victor nas redes sociais.

A Prefeitura de Duque de Caxias informou ainda nesta quarta-feira (1º) cinco vítimas estão internadas no Hospital São Salvador, em Além Paraíba, quatro na Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, dois no Hospital São Paulo, em Muriaé, e um no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Os jogadores e a comissão técnica voltavam de uma competição na cidade de Ubaporanga, onde o elenco foi campeão na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16, quando o ônibus que levava a delegação caiu de uma ponte com altura de cerca de 10 metros.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo perdeu o controle e saiu da pista, capotando sob a ponte, e em seguida caiu nas margens de um riacho.