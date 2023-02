PMs do 14º BPM fazem uma operação na Vila Kennedy, em Bangu - Divulgação/Polícia Militar

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quarta-feira (1º), uma operação na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A noite de terça-feira (31) e a madrugada de hoje foram de apreensão para os moradores da comunidade, por conta de uma intensa troca de tiros entre traficantes rivais, que disputam o controle da região. Há cinco dias, a guerra entre os grupos criminosos no local provocou a morte de dois suspeitos e deixou um policial militar ferido.

Relatos de moradores afirmam que houve um toque de recolher, por volta das 23h, devido a tentativa de invasão do Terceiro Comando Puro (TCP) à favela que atualmente é dominda pelo Comando Vermelho (CV). Os disparos foram ouvidos, principalmente, na localidade conhecida como Congo. "Meu Deus, quanto tiro. Essa Vila Kennedy 'tá' impossível", se queixou uma pessoa nas redes sociais. Não há relatos de mortos ou feridos no tiroteio.

Segundo a PM, não houve acionamento. A corporação informou ainda que, nesta quarta-feira, o 14º BPM (Bangu) atua na comunidade com o objetivo de coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e veículos. Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver um veículo blindado circulando pela região. Até o momento, dois suspeitos foram presos na Rua Maria Célia Corrêa. Uma pistola, uma rádio de comunicação e drogas foram apreendidas.

Dois suspeitos foram detidos por uma equipe do #14BPM que patrulhava a Rua Maria Célia Corrêa (Vila Kennedy), nesta manhã.

Uma pistola, rádio de comunicação e drogas foram apreendidos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a Clínica da Família Wilson Mello dos Santos Zico, na Vila Kennedy, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta quarta-feira.

A Vila Kennedy é dominada por criminosos do Comando Vermelho, a mais antiga do estado, e sofreu uma invasão por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), por conta das diversas tentativas do CV de tomar o Morro do Sapo, em Senador Camará, também na Zona Oeste. Os traficantes das diferentes facções chegaram a trocar ameaças através das redes sociais. Em uma das mensagens, um diz: "Nós vai na direção do problema, dentro do miolo.. anota aí: VK TCP 2023".



Os integrantes do TCP teriam entrado na comunidade pela parte alta do morro, atravessando a Vila Aliança - que é dominada pela mesma facção - e usando a área de mata que faz divisa com a Vila Kennedy. No confronto da última sexta-feira (27), dois homens morreram. Eles seriam traficantes e, pelo menos um, do Comando Vermelho, de acordo com relatos. Em uma ação da PM na favela realizada no mesmo dia, um policial militar acabou sendo baleado na perna.