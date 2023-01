O PM aparece sendo carregado por outros agentes após ser baleado - Rede Social

O PM aparece sendo carregado por outros agentes após ser baleadoRede Social

Publicado 27/01/2023 13:40



Rio - Um policial militar foi baleado na perna direita durante operação na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (27). Agentes do 14º BPM (Bangu) atuam na região desde o início da manhã após intenso confronto entre criminosos rivais na comunidade. Na ação, duas pessoas morreram

O agente foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ele sendo carregado por outros policiais.



De acordo com relatos nas redes sociais, traficantes da Vila Aliança tentaram invadir a Vila Kennedy, o que ocasionou troca de tiros intensa na região. Ainda segundo testemunhas, os dois mortos na comunidade seriam traficantes.



A Vila Kennedy é dominada por criminosos da facção Comando Vermelho (CV), a mais antiga do estado, e sofreu um "baque" por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). As informações iniciais indicam que a invasão se deu por conta das diversas tentativas do CV de tomar o Morro do Sapo, em Senador Camará.



Os traficantes das diferentes facções trocaram ameaças através das redes sociais horas antes da invasão acontecer. Em uma das mensagens, um diz: "Nós vai na direção do problema, dentro do miolo.. anota aí: VK TCP 2023".



Os criminosos do TCP teriam adentrado a comunidade pela parte alta do morro, atravessando a Vila Aliança (TCP), usando a área de mata que faz divisa com a Vila Kennedy.



De acordo com a Polícia Militar, dois homens deram entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, atingidos por disparos de arma de fogo. Ambos não resistiram aos ferimentos. De acordo com informações colhidas por policiais do 14º BPM (Bangu) na unidade de saúde, as vítimas foram atingidas por criminosos na Comunidade da Vila Kennedy.