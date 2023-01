Armamento usado pelos criminosos durante a guerra do tráfico - Reprodução

Armamento usado pelos criminosos durante a guerra do tráficoReprodução

Rio - Um tiroteio deixou dois mortos na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (27). De acordo com informações de moradores, traficantes rivais teriam tentado invadir a comunidade.

Vídeos mostram a intensa troca de tiros que tomou conta do local e assustou os moradores, além de muitas armas portadas pelos criminosos. Veja:

Traficantes do TCP responderam os baques no Sapo de Camará, invadindo a Vila Kennedy nesta madrugada. pic.twitter.com/RqvnZjyx14 — Noticias Diárias do Rio de Janeiro (@DosInformacoes) January 27, 2023 Tiroteio na vila Kennedy, segundo informações tcp estão no alto do morro disparando tiros para dentro da VK. pic.twitter.com/sjfJ7fK9yy — jardimcatarinaemfoco (@jardimcatarina1) January 27, 2023

Ainda segundo relatos, os dois mortos na comunidade seriam traficantes. Pelo menos um deles, de acordo com as redes sociais, seria da facção que comanda o tráfico de drogas na comunidade.

A Vila Kennedy é dominada por criminosos da facção Comando Vermelho (CV), a mais antiga do estado, e sofreu um "baque" por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). As informações iniciais indicam que a invasão se deu por conta das diversas tentativas do CV de tomar o Morro do Sapo, em Senador Camará.

Os traficantes das diferentes facções trocaram ameaças através das redes sociais horas antes da invasão acontecer. Em uma das mensagens, um diz: "Nós vai na direção do problema, dentro do miolo.. anota aí: VK TCP 2023".

Os criminosos do TCP teriam adentrado a comunidade pela parte alta do morro, atravessando a Vila Aliança (TCP), usando a área de mata que faz divisa com a Vila Kennedy.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens deram entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, atingidos por disparos de arma de fogo. Ambos não resistiram aos ferimentos.

De acordo com informações colhidas por policiais do 14º BPM (Bangu) na unidade de saúde, as vítimas foram atingidas por criminosos na Comunidade da Vila Kennedy.

Segundo a Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar a autoria dos crimes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).