De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem que não foi identificado também morreu no acidente - Divulgação

Publicado 01/02/2023 11:40

Rio - Um policial militar morreu em um acidente de carro na Linha Vermelha, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cabo Ricardo Firmino Campelo de Souza, 39 anos, e um outro homem, sem identificação, de aproximadamente 35 anos, foram encontrados já sem vida.

Segundo o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), o veículo em que as vítimas estavam colidiu com uma das muretas da via. De acordo com testemunhas, o carro capotou após a colisão e foi parar fora da pista.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel da Ilha do Fundão foi acionado às 6h50 para socorrer os homens que estavam no carro. O acidente ocorreu no sentido Baixada.