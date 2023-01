Jairo Dias Cleto é apontado como líder do tráfico de drogas no Morro do Banco - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 28/01/2023 12:16

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (28), um cartaz pedindo informações que ajudem a localizar Jairo Dias Cleto, de 31 anos, conhecido como Falcão ou Jairo Cagão. O foragido é apontado como a principal liderança do tráfico de drogas no Morro do Banco, em Itanhangá, Zona Oeste do Rio.

Jairo teria assumido o posto após a prisão do traficante Michel de Araújo Barbosa, o Coroa, de 36 anos. Na última quinta-feira (26), o antigo líder foi detido por agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) durante uma operação na comunidade.

De acordo com investigações da Polícia Militar, o Morro do Banco tem sido usado por traficantes como base na disputa territorial contra milicianos na Zona Oeste . Segundo informações, localidades da Gardênia Azul, favela dominada pelo grupo paramilitar há cerca de 30 anos, foram invadidas pelos criminosos do Comando Vermelho nas últimas semanas.

Jairo é alvo de dois mandados de prisão expedidos no ano passado pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Ele é acusado pelos crimes de resistência, disparo de arma de fogo, associação ao tráfico de drogas e tentativa de homicídio.