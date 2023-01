Bloco Carnavalesco 20 de Ouro, que sairia na Ilha do Governador, foi um dos proibidos pelo Corpo de Bombeiros - Reprodução

Publicado 28/01/2023 13:01

Rio - O Corpo de Bombeiros proibiu, durante esta semana, o desfile de rua de quatro blocos carnavalescos por ruas da Ilha do Governador e Tijuca, na Zona Norte do Rio, e da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, que estavam marcados para este sábado (28). O motivo seria pendências de documentos que possibilitem a segurança dos foliões.

Os blocos atingidos são o Carnavalesco 20 de Ouro, que ia desfilar na Ilha; o Nem Muda Nem Sai de Cima, na Tijuca; o Soul da Gema e Carnaval do Museu do Pontal, na Barra. De acordo com o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, a proibição acontece para evitar acidentes.

"O Corpo de Bombeiros trabalha na preservação de vidas e bens. Estamos sempre a disposição para legalizar qualquer tipo de evento no Estado, desde que esteja de acordo com a legislação. Sabemos que eventos geram empregos e renda, mas a lei tem que ser respeitada. Não podemos ter acidentes e perder vidas, como já aconteceu no passado", afirmou.

Através das redes sociais, a direção do Nem Muda Nem Sai de Cima confirmou que não irá desfilar. Segundo o posicionamento, os eventos do bloco são realizados na rua sem suporte de geração de energia. Houve um pedido de autorização para o desfile, mas o Corpo de Bombeiros teria exigido a apresentação do laudo do gerador do grupo e a necessidade de um extintor de incêndio. Por causa do gasto que isso geraria, a direção desistiu de desfilar neste sábado (28).





Procuradas, a organização do Soul da Gema, do 20 de Ouro e do Carnaval do Museu do Pontal ainda não responderam. O espaço está aberto para manifestações. Nenhum dos blocos anunciou o cancelamento de seu desfile nas redes sociais. Caso isso aconteça, o registro do bloco pode até ser suspenso.

O Museu do Pontal utilizou as redes sociais, na manhã deste sábado (28), para divulgar o evento Carnaval do Museu do Pontal com a presença da Mocidade Independente de Padre Miguel levando a sua bateria, o casal de mestre-sala e porta-bandeira, as baianas, os passistas e as crianças do projeto Estrelinha da Mocidade.

Já o bloco 20 de Ouro do Mestre Odilon realizou uma postagem citando os dois anos de pandemia que impossibilitou os desfiles. Houve ainda uma comemoração do retorno do bloco.