Jeferson Anselmo Oliveira foi preso na manhã deste sábado (28) - Divulgação

Publicado 28/01/2023 13:42

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, neste sábado (28), um homem acusado de ter matado a facadas um ambulante na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, no último domingo (22). Jeferson Anselmo Oliveira também era vendedor ambulante e o motivo seria a concorrência do comércio de bebidas.

De acordo com as investigações, por volta das 15h30 daquele domingo houve uma discussão e Jeferson pegou um faca que estava na sua cintura e golpeou Igor Luiz da Silva, que também era ambulante, só parando quando um banhista jogou uma cadeira de praia em sua direção. As testemunhas reconheceram o ambulante como o autor das facadas. Igor chegou a ir na direção do calçadão para buscar ajuda, mas caiu ao lado do Posto 1 do Corpo de Bombeiros.

Perguntado sobre o fato na delegacia, o suspeito permaneceu em silêncio. Ele responde por outros crimes em mais dois estados, que ainda estão sendo apreciados pela justiça. Jeferson foi preso por policiais militares da UPP da Babilônia e policiais civis da DHC.