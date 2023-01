Policiais realizaram operação em uma "clínica de horrores", em Magé - Divulgação

Policiais realizaram operação em uma "clínica de horrores", em MagéDivulgação

Publicado 27/01/2023 18:28

Rio - O pastor Gilberto Cabral Leão e seu funcionário Cristiano Santos da Silva, presos por comandar suposta 'clínica de reabilitação' onde dez jovens eram mantidos em situação análoga à escravidão, em Magé, na Baixada Fluminense, controlavam benefícios recebidos por internos. De acordo com a Polícia Civil, os jovens tinham assinaturas falsificadas e tinham seus documentos controlados pelos líderes.

Esses pagamentos ficavam diretamente com os donos do local, que controlavam os saques desses valores. A casa na Baixada foi alvo de uma ação de policiais da 65ª DP (Magé), nesta quinta-feira (26).No local, os agentes encontraram as vítimas que eram obrigadas a trabalhar e ainda precisavam pagar para permanecer no local.

Os agentes também descreverem o local como "clínica de horrores" ao se referir às condições do local. As dependências não tinham condições mínimas de higiene.

Os internos, parte formada por idosos, portadores de HIV e dependentes químicos, era mantida sob cárcere e proibidos até de contatar parentes. Em caso de desobediência, Gilberto e Cristiano não deixavam a vítima se alimentar e trancava em um quarto com condições sub humanas.

A batida no local contou com apoio da vigilância sanitária de Magé. Os internos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Magé, onde passaram por diversos exames. Os pacientes serão levados a um abrigo da prefeitura.