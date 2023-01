Instalação de proteção na orla do Leblon e Ipanema e praça general Osório, na Zona Sul - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 27/01/2023 18:02

Rio - A cidade do Rio está em contagem regressiva para o início da Carnaval de rua. A Prefeitura do Rio instalou, na tarde desta sexta-feira (27), telas de proteção em canteiros de plantas na Zona Sul do Rio. Ao todo, serão utilizados 20 mil metros lineares de cercas e a expectativa é que até o dia 07 de fevereiro todos os pontos determinados estejam prontos.

Conhecidos pelo “esquenta” para os dias de folia, os blocos atraem cariocas e turistas de todas as partes. Mas para garantir a preservação de áreas importantes da cidade, começou a ser instalada a proteção de canteiros, jardins e monumentos localizados nos trajetos dos desfiles de blocos do Carnaval de Rua.

Encarregada da instalação das cercas de proteção, a empresa Dream Factory, empresa responsável pela produção do evento, segue cronograma definido pela Prefeitura do Rio.



Entre os canteiros protegidos estão os das orlas da Barra, Recreio, Ipanema e Leblon. Além disso, outros pontos de maior concentração de público, como a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro da Cidade; a Praça Santos Dumont, no Jardim Botânico, e o Aterro do Flamengo, também receberão proteções. Já entre os monumentos, 26 terão cercamento, dentre eles, o monumento de Tiradentes, Obelisco, Paço Imperial, Palácio Tiradentes, Chafariz Marechal Âncora, Centro Cultural da Justiça Eleitoral, Chafariz da Praça São Salvador, Monumento a Noel Rosa, Praça Barão de Drummond e entre outros.



Serão 18 dias de operação. Até o momento, já foi instalada a proteção nos bairros da Ilha do Governador, de São Conrado, Humaitá e Botafogo. Dentro do cronograma, os próximos bairros a serem contemplados serão Gávea e Ipanema.