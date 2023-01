Movimentação de banhistas na praia de Ipanema, na Zona sul do Rio,nesta sexta-feira (27) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/01/2023 18:58

Rio – O tempo no Rio promete seguir um padrão a partir deste fim de semana: instabilidade e céu nublado, para tristeza dos cariocas. As temperaturas seguirão estáveis, na casa dos 30ºC.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde de sábado (28), devido ao calor e à alta disponibilidade de umidade. O céu irá variar entre nublado a parcialmente nublado, e as temperaturas prometem seguir altas: a máxima será de 34ºC, e a mínima, 19ºC.



A previsão de pancadas de chuva deve persistir no domingo (29) e na segunda-feira (30), já que o tempo será influenciado por áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera. Modelos numéricos indicam estimativa de chuva de 20 milímetros para cada um desses dias.

No domingo, a chuva deve chegar a partir da tarde. O céu seguirá com muitas nuvens no céu, e a temperatura máxima será de 36ºC.



Na segunda-feira, a dica é andar com o guarda-chuva na bolsa, já que a chuva poderá vir a qualquer momento do dia. Como esperado, a temperatura segue nas alturas, com a máxima marcando 37ºC.



Seguindo o padrão dos dias anteriores, há previsão de pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e a noite de terça-feira (31), devido às áreas de instabilidade que permanecerão influenciando o tempo na cidade.



Tempo desta sexta-feira



A nebulosidade que acometeu a manhã desta sexta-feira (27), mantida por conta de ventos úmidos vindos do oceano, não foi capaz de desanimar aqueles que queriam aproveitar mais um dia de verão na cidade. Em recompensa, o sol apareceu e se manteve firme durante a tarde. Alegria para quem 'sextou' na praia.

Devido ao tempo estável, a Praia de Ipanema, na Zona Sul, se encheu de cariocas e turistas. As atividades foram diversas: teve quem aproveitou para tomar banho de mar, para tomar sol ou até mesmo para fazer exercícios e atividades ao ar livre, contemplando a vista. Nuvens voltaram a aparecer no céu apenas no fim de tarde e início da noite.



As temperaturas também foram altas, com a máxima chegando aos 33ºC e a mínima, 20ºC.