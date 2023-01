Leão Simba aprecia o seu picolé de carne - Divulgação

Publicado 27/01/2023 17:04

Rio – Animais do BioParque do Rio receberam, nesta sexta-feira (27), como café-da-manhã, sorvetes especiais para aliviar o calor do verão. Os picolés foram feitos especialmente para eles, com sabores que variam entre o comum e o exótico.

Desta vez, alguns mamíferos foram os recipientes do serviço, com o leão Simba tendo sido o primeiro da fila. Às 9h, ganhou um picolé de carne, e foi fotografado apreciando o refresco. Sorvetes com o mesmo sabor foram dados à onça-pintada melânica Poty e ao casal de lontras, Eduardo e Mônica. Os lobos-guarás, bugios e micos-leões-dourados por sua vez puderam saborear geladas guloseimas de frutas.

A medida para aliviar o calor é posta em prática sempre que há previsão de um dia especialmente quente. Ela faz parte do programa de bem-estar animal do parque, que cria mais dinamismo na rotina e atende às necessidades comportamentais das diferentes espécies. Os enriquecimentos ambientais, como são chamados, promovem desafios e incentivam a exploração de novos paladares e sensações.

“Durante todo o ano, não apenas do verão, o BioParque do Rio realiza, de forma rotineira, enriquecimentos ambientais com o objetivo de elevar cada vez mais o nível de bem-estar dos animais. Especificamente em dias quentes, a equipe técnica oferece grandes picolés com os alimentos específicos, de acordo com as necessidades de cada espécie, e preparados com a orientação nutricional”, diz Ciro Cruvinel, médico veterinário e gerente técnico do BioParque do Rio.

O BioParque do Rio é localizado no Parque da Quinta da Boa Vista, s/n, em São Cristóvão.