Josiane Reis sofreu queimaduras na córnea após entrar na piscina com a pomada modeladora Ômegafix no cabelo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/01/2023 17:54 | Atualizado 27/01/2023 18:07

Rio – O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária do Rio de Janeiro (Ivisa-Rio), organizou uma lista com as pomadas modeladoras capilares proibidas ou sob interdição cautelar a partir de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O link para a planilha foi divulgado nesta sexta-feira (27), nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No Brasil, oito pomadas estão sob interdição cautelar e 86 estão proibidas.A principal função do compilado é orientar e facilitar o acesso da população às informações que podem aparecer descentralizadas. As planilhas podem ser acessadas no site da prefeitura e estão separadas entre produtos proibidos e produtos sob interdição cautelar. Lá, é possível acessar o fabricante, o CNPJ, a ação, a resolução publicada no Diário Oficial da União e a observação de cada produto.A recomendação do Ivisa é para que a suspensão do uso dos cosméticos que constam na tabela tenham seu uso suspenso imediatamente. Além disso, qualquer produto que esteja sendo vendido irregularmente deve ser denunciado ao 1746."Devemos tomar alguns cuidados ao usar pomadas para trançar os cabelos, como adquirir somente produtos regularizados pela ANVISA e usá-las dentro do prazo de validade, respeitando as instruções e advertências do fabricante. Deve-se proteger os olhos ao lavar os cabelos após o uso de pomadas e, em caso de contato do produto com os olhos, lavar abundantemente. É importante, ainda, lavar bem as mãos sempre que usar o produto e evitar banho de mar ou piscina após o uso”, afirmou a coordenadora de Vigilância Sanitária de Serviços e Produtos de Interesse à Saúde do Ivisa-Rio, Karla Reis.Uma das pomadas que constam na planilha de produtos proibidos é a pomada Cassu Braids, que teve seu a suspensão do seu uso orientada pelo Ivisa, no início do mês. A ação aconteceu após constatar, durante a investigação sobre efeitos adversos causadas por esse tipo de cosmético, que a sua fabricante estava com situação cadastral inapta em órgãos competentes.Além disso, a SMS também determinou a proibição cautelar da comercialização da pomada e dos demais produtos fabricados pela Microfarma Indústria e Comércio LTDA e distribuídos pelo Instituto Cassulinha Cabelos Comércio e Serviço LTDA.