Roberto Jefferson segue preso de maneira preventiva Reprodução / TV Globo

Publicado 27/01/2023 16:45

Rio – A Justiça Federal decidiu manter a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson. A decisão é da juíza Abby Ilharco Magalhães, da 1ª Vara Federal de Três Rios, após revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva – ato que deve ocorrer a cada 90 dias. Jefferson está detido na prisão Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste.



No documento, a magistrada aponta que não há novos elementos de convicção ou alteração do fato que modifiquem a "concreta necessidade de manutenção da prisão preventiva". Afirmou ainda que "tanto a materialidade delitiva quanto a autoria atribuída ao réu encontram-se suficientemente delineadas".



A juíza também argumentou ser inadequada a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar por "insuficiência dessas últimas à garantia da ordem", em que relembra o armamento apreendido e o número de disparos realizados durante o episódio em que Jefferson atacou policiais federais, em outubro do ano passado.



Na ocasião, o ex-deputado deu tiros de fuzil e lançou granadas contra os policiais que foram ao local cumprir o mandado de prisão decretado pelo ministro do Supremto Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, expedido depois que o ex-parlamentar publicou um vídeo na internet ofendendo a ministra Cármen Lúcia com palavras de baixo calão. Em função do episódio contra os agentes, ele foi indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio.