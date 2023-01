Policial foi socorrido na UPA de Rocha Miranda - Google Street View

Policial foi socorrido na UPA de Rocha MirandaGoogle Street View

Publicado 27/01/2023 15:52

Rio - Um policial militar, que não teve a identidade revelada, foi baleado na manhã desta sexta-feira (27) enquanto realizava patrulhamento pelo bairro Vaz Lobo, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o agente não corre risco de morte.

De acordo com a PM, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para dar apoio a outro policial da corporação que foi alvo de disparos de arma de fogo. O comando da unidade informou que o agente foi atacado quando a viatura em que ele estava passava pela Rua Alice Freitas.

Informações iniciais apontam que o tiro atingiu o ombro do agente. A PM ressaltou que ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não corre risco de morte. Não houve registro de troca de tiros na região e nem de prisões. O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).

Com esse caso, a cidade do Rio registrou o segundo policial baleado nesta sexta-feira (27). Também pela manhã, um agente foi ferido na perna direita durante uma operação na Vila Kennedy , Zona Oeste do município, e foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.