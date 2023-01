Todo o material apreendido totalizou cerca de R$ 132 mil - Divulgação

Publicado 27/01/2023 15:41

Rio - A Receita Federal apreendeu em fiscalização, na manhã desta sexta-feira (27), cerca de 1.100 gramas de maconha em duas encomendas postais internacionais, nos Correios do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o órgão, parte da droga foi encontrada dentro de uma embalagem de chocolate, em uma encomenda que vinha da Alemanha com destino a Campinas, em São Paulo. O restante do entorpecente foi encontrado em uma caixa de madeira com artigos religiosos. A droga vinha de Portugal com destino a Santa Catarina.

Todo o material apreendido totalizava cerca de R$ 132 mil. O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES). A droga será entregue às autoridades policiais para investigação das circunstâncias do crime, em inquérito policial.