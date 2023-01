As netas de Flordelis anunciaram o bazar nesta quinta - Reprodução

As netas de Flordelis anunciaram o bazar nesta quintaReprodução

Publicado 27/01/2023 15:35 | Atualizado 27/01/2023 15:41

Rio - Netas da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, presa pela morte do pastor Anderson do Carmo, usaram as redes sociais para anunciar que irão realizar um bazar com roupas e sapatos da pastora. O vídeo publicado nesta quinta-feira (26) foi gravado por Rayane dos Santos Oliveira, que foi absolvida das acusações de envolvimento no crime.



Segundo Rayane, Flordelis deixou muita roupa nova e algumas até com etiqueta. Ela relatou ainda que o motivo do bazar é a mudança da casa onde ocorreu o crime.



“Eu, minha irmã e algumas outras irmãs, tomamos a iniciativa de fazer uma bazar, aí o bazar vai ser com roupa da Flor, porque tem muita roupa nova, boa, com etiqueta, e estamos no processo de mudança, vamos nos mudar Graças a Deus dessa casa e a Flor tem muita roupa e muito sapato, tem três malas de muita roupa, são coisas muito caras”, contou.



No vídeo em que parte da família separa algumas roupas aparece o namorado de Flordelis, Allan Soares, que segundo a neta, estaria responsável por separar o que a ex-deputada usará quando deixar a cadeia.



Segundo Rayane, algumas roupas também irão pra doação e o anúncio com as roupas disponíveis será feito em breve.



“Tem muita roupa para doação, outras nós ficamos e outras estão guardadas pra ela, ainda vou fazer as fotos, vou postar também fotos dela com o lookinho, vamos enviar para Niterói e se for Rio vamos entregar no terminal, se for pra outro estado é só pagar o frete. Tem coisas muito novas e não temos onde colocar, e no momento foi a melhor decisão que tomamos”, disse.