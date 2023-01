Casamento comunitário no Cristo Redentor acontecerá neste sábado (28) - Divulgação

Publicado 27/01/2023 15:37

Rio – Nove casais em vulnerabilidade social, moradores de comunidades do Rio, irão casar aos pés do Cristo Redentor, localizado no Alto da Boa Vista, na Zona Sul, neste sábado (28).

O casamento comunitário acontecerá a partir das 18h e contará com toda a estrutura cedida pelo Santuário. Já os noivos, advindos das comunidades Fallet, Mandela, Nova Holanda e do Morro da Providência, serão atendidos pelo Setor Cristo Sustentável.

O reitor do Santuário Arquidiocesano, padre Omar, afirmou que a proposta busca resgatar direitos e propor acolhimento, proporcionando uma experiência diferenciada aos casais.

"O Cristo Redentor colocou o Rio de Janeiro em um novo cenário de destination wedding (quando a cerimônia é realizada fora da cidade onde os noivos residem). Buscamos realizar o resgate dos direitos e fazer a reintegração social e familiar, trazendo essas pessoas ao reconhecimento social. Dessa maneira, o Santuário também faz com que essas pessoas vivam sua dimensão eclesial. Será uma grande alegria poder abençoar os casais, buscando ajudá-los na busca por melhores condições de vida", pontuou o sacerdote.