Parentes e amigos da família de Rafaely da Rocha Vieira, de 10 anos, fazem ato pedindo justiça na porta do Cemitério Vila Rosali, em São João de Meriti. Ato bloqueou trânsito na Rua da Matriz e contou com motociata - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 27/01/2023 14:55 | Atualizado 27/01/2023 15:00

Rio - De mãos dadas, com lagrimas no rosto e camisas com fotos estampadas. Foi assim que um grupo de parentes e amigos protestou contra a morte da menina Rafaely da Rocha Vieira, de 10 anos, na porta do Cemitério Vila Rosali, em São João de Meriti. Vítima de uma bala perdida enquanto brincava na rua de casa, a menor foi sepultada no local no início da tarde desta sexta-feira (27).



O enterro estava marcado para às 13h, mas pouco tempo antes, amigos da família e parentes fizeram uma motociata em protesto contra a morte. Outro grupo deu as mãos e bloqueou o trânsito na Rua Matriz, na porta do cemitério.



Com mais de 100 pessoas, o ato pacífico pedia a identificação e a responsabilização do autor do disparo que matou Rafaelly. O caso aconteceu na última quarta-feira, enquanto a menina brincava com outras crianças na Rua Doutor Monteiro de Barros, esquina com a Rua Getúlio, que é uma das mais movimentadas da região.

Bandidos encapuzados chegaram disparando no local e Rafaely acabou atingida na altura do torax com um tiro de fuzil.



A menina chegou a ser socorrida com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Iris, em São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da unidade, a menor teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). As equipes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região e realizam outras diligências para identificar a autoria do disparo que atingiu a criança. Até o momento, não se sabe a motivação para os disparos.



A Polícia Militar informou que não havia nenhuma operação policial sendo realizada no momento do caso no local. Agentes do 21º BPM (São João de Meriti) ficaram sabendo do caso através do motorista que socorreu a menina. Ele procurou os agentes para pedir ajuda.