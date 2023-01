Durante a fuga, suspeito bateu o carro próximo a passarela da estação de trem de Nilópolis - Divulgação

Publicado 27/01/2023 14:55

Rio - Policiais do Nilópolis Presente prenderam, na tarde desta quinta-feira (26), um homem que roubou um carro e atirou contra pedestres no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. O suspeito, que não teve a identificação revelada, desmaiou durante a fuga, facilitando o trabalho dos agentes. No momento do assalto, ele ainda atirou no braço de um idoso, que foi socorrido e não corre risco de morte.

O roubo aconteceu na Avenida Carmela Dutra. O assaltante tentou escapar com o veículo roubado, mas bateu em outro carro e decidiu fugir a pé. Enquanto atravessava a passarela da estação de trem de Nilópolis, ele desmaiou e foi detido pelos policiais.

De acordo com a Secretaria de Estado do Rio, o suspeito estava sob efeito de drogas e teve um pico de adrenalina. Com isso, ele foi medicado na UPA de Edson Passos e encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Já o idoso foi levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Apesar do tiro, a direção da unidade informou que ele passa bem e não corre risco de morte.

Na ação, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 mm e munições. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).